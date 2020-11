Skispringer Eisenbichler sieht auch in Kuusamo

Start ins Weihnachtsgeschäft laut Handelsverband ernüchternd

München: In Bayern ist der Start ins Weihnachtsgeschäft offenbar schwach verlaufen. Der Handelsverband schätzt, dass der Umsatz am heutigen ersten Adventssamstag zwischen 30 und 40 Prozent unter dem vor einem Jahr liegt. Das sei angesichts der Corona-bedingten Einschränkungen allerdings keine Überraschung gewesen. Der Verband wies außerdem darauf hin, dass gestern wegen der Verkaufsaktionen anlässlich des sogenannten Black Friday mehr Kunden in den Geschäften gewesen seien. Wegen der Pandemie appelliert der Handelsverband Bayern an die Menschen, ihre Weihnachtseinkäufe möglichst auch unter der Woche zu tätigen. So könnte an den künftigen Adventssamstagen Gedränge vermieden werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 28.11.2020 18:00 Uhr