Skispringen: Wellinger will Führung ausbauen

Garmisch-Partenkirchen: Andreas Wellinger will beim traditionellen Neujahrsskispringen seine Führung in der Vierschanzen-Tournee ausbauen. In der Qualifikation kam er gestern auf Rang 2 hinter dem Slowenen Anze Lanisek. Das Auftaktspringen in Oberstdorf hatte er gewonnen. Neben Wellinger sind auch noch acht weitere deutsche Springer qualifiziert. Das Neujahrsspringen beginnt um 14 Uhr.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.01.2024 06:15 Uhr