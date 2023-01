Skirennläufer Straßer fährt in Adelboden auf Rang drei

Nachrichtenarchiv - 08.01.2023 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Zum Wintersport: Beim Weltcup-Slalom in Adelboden hat Skirennläufer Linus Straßer erneut seine starke Form unter Beweis gestellt. Zum zweiten Mal in dieser Saison fuhr der Münchner auf Rang drei. Mannschaftskollege Anton Tremmel aus Rottach-Egern erreichte mit Rang 13 sein bestes Resultat im Weltcup. - Im estnischen Otepää konnte Kombinierer Julian Schmid aus Oberstdorf den zweiten Weltcupsieg seiner Karriere feiern. Bei den Frauen sorgte Nathalie Armbruster für das beste Ergebnis einer deutschen Kombiniererin in der noch jungen Weltcup-Geschichte und wurde Zweite.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.01.2023 16:00 Uhr