Skirennläufer Baumann fährt bei Super-G in Kanada unter die besten Zehn

04.12.2022 21:00 Uhr

Beaver Creek: Skirennläufer Romed Baumann ist beim Weltcup-Wochenende in Kanada auch in seinem zweiten Rennen unter die besten Zehn gekommen. Beim Super-G belegte der WM-Zweite von 2021 den achten Rang. Gestern war der 36-Jährige aus Kiefersfelden in der Abfahrt auf Platz sechs gelandet. Sieger war der Norweger Aleksander Aamodt Kilde vor dem Gesamtweltcup-Führenden Marco Odermatt aus der Schweiz. Rang drei belegte der Franzose Alexis Pinturault.

