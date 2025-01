Skirennfahrer Schramm stürzt im Kitzbühel-Training schwer

Kitzbühel: Der deutsche Skirennfahrer Jacob Schramm ist im Training für die Hahnenkamm-Abfahrt schwer gestürzt. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach St. Johann geflogen, wo er über Nacht bleiben wird. Von dort soll er dann in die Unfallklinik in Murnau verlegt werden. Der 26 Jahre alte Oberfranke zog sich nach Angaben des Deutschen Skiverbandes eine "komplexe Knieverletzung" am linken Bein und eine Gehirnerschütterung zu. Vorher musste schon der Österreicher Felix Hacker nach seiner Trainingsfahrt mit dem Helikopter abtransportiert werden. Er zog sich einen Kreuzbandriss zu.

