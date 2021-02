Skigebiete in Italien bleiben zu

Grenzkontrollen führen zu Unmut bei den Nachbarländern

Wien: Die verschärften Grenzkontrollen in Bayern haben in den Nachbarländern für Unmut gesorgt. Österreichs Außenminister Schallenberg sagte, die Maßnahmen hätten schwerwiegende Auswirkungen auf ganz Österreich und stünden daher in einem klaren Widerspruch zu den "lessons learned" aus dem letzten Frühjahr. Man habe den deutschen Botschafter gestern Abend auch auf diese Unverhältnismäßigkeit der deutschen Schritte hingewiesen. An den Grenzen zu Tschechien und zu Tirol gelten seit gestern schärfere Einreiseregeln. An der deutsch-tschechischen Grenze der Autobahn 17 von Prag nach Dresden bildete sich heute früh ein kilometerlanger Stau, ebenso auf der Autobahn Richtung Nürnberg. Seit gestern wurden einige tausend Reisende zurückgeschickt. Auch Frankreich fürchtet Grenzkontrollen. Europa-Staatssekretär Beaune kündigte an, noch heute mit den Regierungschefs der benachbarten Bundesländer Saarland, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg zu sprechen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.02.2021 14:00 Uhr