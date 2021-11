Skigebiet an der Zugspitze startet die Saison

Krankenhäuser in Bayern warnen vor unmittelbar drohender Überlastung

Augsburg: Die bayerischen Krankenhäuser schlagen Alarm. Die aktuelle Lage in Bayern sei so dramatisch, wie noch nie in der gesamten Pandemie-Zeit, sagte der Geschäftsführer der Bayerischen Krankenhausgesellschaft, Engehausen, der Augsburger Allgemeinen. Der Mediziner warnt vor einer unmittelbar drohenden Überlastung der Intensivstationen. Es gebe schon jetzt kaum noch Kapazitäten, berichtet Engehausen. In bayerischen Kliniken müssten sogar Krebs-Operationen auf unbestimmte Zeit verschoben werden. Als Sofort-Maßnahme fordert er deutlich härtere Kontaktbeschränkungen im Freistaat. Wörtlich sagte Engehausen: "Ob man das Lockdown oder anders nennt, ist für uns Kliniken zweitrangig." In Bayern liegt die 7-Tage-Inzidenz inzwischen bei 625 - das ist bundesweit der höchste Wert. Das bayerische Kabinett will am Mittag über weitere Beschränkungen entscheiden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.11.2021 11:00 Uhr