Skigebiet an der Zugspitze startet seinen Betrieb

Nachrichtenarchiv - 19.11.2021 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Garmisch-Partenkirchen: Nach gut eineinhalbjähriger Pause wegen der Corona-Pandemie hat an der Zugspitze heute früh der Skibetrieb begonnen. Das Gebiet ist das erste in Deutschland, das in dieser Saison öffnet. Allerdings sind die Bergbahnen Geimpften und Genesenen vorbehalten. Um Abstand zwischen den Wintersportlern zu ermöglichen, fahren die Kabinen nicht mit voller Auslastung.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.11.2021 07:00 Uhr