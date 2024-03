Skiflieger Huber gewinnt Finale in Planica

Planica: Skispringer Daniel Huber hat das Saisonfinale in Slowenien gewonnen und damit auch die kleine Kristallkugel für den besten Flieger des Winters geholt. Der Österreicher siegte im letzten Wettkampf in Planica mit Flügen von 247,5 und 242,5 Metern vor Lokalmatador Domen Prevc aus Slowenien und dem Polen Aleksander Zniszczol. Als bester Deutscher kam Pius Paschke nicht über den 13. Rang hinaus. Die Abfahrt der alpinen Skirennläufer im österreichischen Saalbach-Hinterglemm ist abgesagt worden. Wegen hohen Temperaturen und Regen konnte die Strecke nicht angemessen präpariert werden. Damit fällt die letzte Weltcup-Abfahrt des Winters aus. Die kleine Kristallkugel für den besten Abfahrer geht kampflos an den Schweizer Marco Odermatt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.03.2024 12:00 Uhr