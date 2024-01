Skifahrerin Kira Weidle knapp am Podest vorbei

Altenmarkt-Zauchensee: Skirennfahrerin Kira Weidle hat beim Weltcup in Österreich ihre bislang beste Saisonleistung gezeigt. Die Starnbergerin belegte in der Abfahrt Platz fünf und verpasste knapp das Podest. Die Italienerin Sofia Goggia feierte den ersten Sieg in ihrer Paradedisziplin in diesem Winter. Zweite wurde die österreichische Lokalmatadorin Stephanie Venier. Nicol Delago aus Italien und Mirjam Puchner aus Österreich teilten sich zeitgleich Rang drei.

