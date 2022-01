Skifahrerin aus NRW verunglückt auf der Zugspitze

Nachrichtenarchiv - 16.01.2022 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Garmisch-Partenkirchen: Auf der Zugspitze hat sich gestern Nachmittag eine 30-jährige Skifahrerin tödliche Verletzungen bei einem Sturz zugezogen. Wie die Polizei mitteilte, wurde die Frau aus Nordrhein-Westfalen im Bereich des Wetterwandecks hinter einer Kuppe bewusstlos aufgefunden. Sie wurde dann per Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen, dort starb sie an ihren schweren Verletzungen. Die Frau hatte einen Helm getragen. Unklar ist, was genau passiert ist und ob sie womöglich mit einem andereren Skifahrer zusammengestoßen ist. Die Polizei hofft, dass sich Zeugen melden, die den Sturz gesehen haben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.01.2022 12:00 Uhr