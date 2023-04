Skifahrer aus Thüringen kommt in Vorarlberg ums Leben

Kurzmeldung ein/ausklappen Expertenrat warnt vor Verwässerung des Klimaschutzes

Berlin: Der Expertenrat für Klimafragen hat die Bundesregierung vor einer Verwässerung des Klimaschutzgesetzes gewarnt. Die jüngst vom Koalitionsausschuss gebilligten Änderungen, so der Vorsitzende des Gremiums, Henning, bergen die Gefahr, dass die gesetzten Ziele verfehlt werden. Konkret nannte Henning, dass die bislang ressort-bezogenen Zielvorgaben beim Treibhausgas-Ausstoß wegfallen sollen. Stattdessen will die Ampel, dass der Gesamtausstoß zählt und Verfehlungen einzelner Ministerien durch andere ausgeglichen werden können. Dies, so Henning, sollte die Bundesregierung nochmal sorgfältig prüfen. Insgesamt kommt der Rat zu dem Schluss, dass in Deutschland eine Trendwende beim Treibhausgas-Ausstoß noch nicht in Sicht ist, auch wenn die Emissionen im vergangenen Jahr leicht gesunken sind.

