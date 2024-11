Skifahren wird auch in diesem Jahr teurer

München: In beliebten Skigebieten in den Alpen steigen die Skipasspreise auch in dieser Saison. Noch bevor die meisten Skigebiete öffnen, hat der ADAC 25 Regionen in Österreich, der Schweiz und Deutschland geprüft. Ergebnis: Die Preise steigen im Schnitt um knapp sechs Prozent. Am höchsten sind die Preissteigerungen in österreichischen Skigebieten, in Deutschland am niedrigsten. Trotz allem ist der Winterurlaub in den Bergen in der Schweiz weiter am teuersten. Im Schnitt kostet ein Tagesskipass für eine 4-Personen-Familie in den Alpen 207 Euro und damit zehn Euro mehr als in der vergangenen Saison.

