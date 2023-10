Skifahren in Österreich wird wohl deutlich teurer

Wien: Ski-Urlaub in Österreich wird in der kommenden Saison deutlich teurer. Wie die Nachrichtenagentur APA berichtet, steigen die Preise für Liftkarten durchschnittlich um sieben bis zehn Prozent. Den größten Preissprung gibt es demnach am Arlberg, dort kostet eine Tageskarte künftig 75 Euro - das sind zwölf Prozent mehr als in der vergangenen Saison. Die Betreiber der Seilbahnen verweisen auf gestiegene Preise für Energie und Personal.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.10.2023 16:00 Uhr