Ski-WM beginnt in Saalbach-Hinterglemm

Saalbach-Hinterglemm: Mit vorsichtigen deutschen Medaillenhoffnungen startet am Nachmittag die Ski-WM in Saalbach-Hinterglemm - an den Hängen des knapp 2.000 Meter hohen Zwölferkogel. Bislang war der Winter für die Athletinnen und Athleten des Deutschen Skiverbands eher enttäuschend. Jetzt wollen sie in Österreich überraschen. Alpinchef Maier sagte wörtlich: "Totgesagte leben ja bekanntlich immer länger". Los geht's um viertel nach drei mit der Eröffnungsfeier und dem Team-Wettbewerb.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.02.2025 12:00 Uhr