SKI-WM 2025 geht an Saalbach-Hinterglemm

Kretschmer lobt Verdienste der Westdeutschen um die Einheit

Weischlitz: Anlässlich des Jahrestags der deutschen Wiedervereinigung hat Bayerns Ministerpräsident Söder am Vormittag seinen sächsischen Kollegen Kretschmer an der ehemaligen innerdeutschen Grenze getroffen. Dabei dankte Kretschmer den Menschen in der ehemaligen Bundesrepublik für ihren Glauben an die Wiedervereinigung und das Engagement danach. Sachsen wäre heute nicht so weit ohne die vielen bayerischen Freunde, die mit angepackt, investiert oder den Aufbau des Landes in der Verwaltung mitgestaltet hätten, so Kretschmer. Söder wiederum lobte bei dem Treffen am ehemaligen Grenzturm in Weischlitz den Mut der Menschen damals in der DDR. Denn ohne deren Mut, ohne deren Freiheitswunsch, ohne auch das Risiko zu demonstrieren, wäre das nie passiert.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.10.2020 16:00 Uhr