Ski-Weltcup der Frauen in Garmisch-Partenkirchen ist wetterbedingt abgesagt

Garmisch-Partenkirchen: Der Skiweltcup der Frauen am kommenden Wochenende in Garmisch ist wegen der hohen Temperaturen und der dadurch ungünstigen Pistenverhältnisse abgesagt worden. Vom Weltverband FIS hieß es, aus zeitlichen Gründen schaffe man es nicht, noch einen Ersatz für das Damen-Skirennen zu organisieren. Damit findet am kommenden Wochenende nur der Männer-Slalom im französischen Chamonix mit Linus Straßer statt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.01.2024 17:00 Uhr