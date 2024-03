Ski Alpin: Weltcup-Abfahrten am Matterhorn gestrichen

Zermatt: Die Weltcup-Abfahrten für Männer und Frauen am Matterhorn sind - zumindest für die kommende Saison - aus dem Rennkalender genommen worden. Darauf haben sich der Internationale Ski- und Snowboard-Verband FIS sowie die Verbände der Schweiz und Italiens geeinigt. Auf der Strecke von Zermatt in der Schweiz nach Cervinia in Italien konnte im November und Dezember wegen der ungünstigen Witterungsverhältnisse kein Weltcup ausgetragen werden. Die Premiere 2022 fiel ebenso aus wie die insgesamt vier Wettbewerbe im gerade abgelaufenen Winter.

