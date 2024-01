Skandal um UN-Palästinenserhilfswerk ist laut Geheimdienstbericht größer als gedacht

Gaza-Stadt: Die Verbindungen zwischen Mitarbeitern des UN-Palästinenserhilfswerks zu Terroristen im Gazastreifen könnten noch umfangreicher sein als bisher angenommen. Das berichtet die US-Zeitung "Wall Street Journal" und beruft sich auf Geheimdienstberichte. Ausgewertete Mobilfunkdaten, Verhöre gefangener Hamas-Kämpfer und gefundene Dokumente zeigten, dass etwa zehn Prozent aller rund 12.000 im Gazastreifen beschäftigten UNRWA-Mitarbeiter Verbindungen zur Hamas oder dem Islamistischen Dschihad hätten. Nach den ersten Vorwürfen, wonach zwölf Terroristen bei dem Massaker am 7. Oktober in Israel beteiligt waren, hatten neben Deutschland zahlreiche Staaten angekündigt, ihre Zahlungen an das Hilfswerk vorübergehend einzustellen. Israel fordert eine umfassende Reform des Palästinenserhilfswerks. Derweil zeigte sich die US-Regierung nach Gesprächen über eine mögliche neue Feuerpause und die Freilassung weiterer Geiseln vorsichtig optimistisch.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.01.2024 06:00 Uhr