Skandal um JVA Gablingen weitet sich offenbar aus

Neue Vorwürfe gegen die Justiz-Vollzugsanstalt Gablingen: Beamte des schwäbischen Gefängnisses sollen nach BR-Informationen auch Häftlinge in Oberbayern misshandelt haben, in der JVA Neuburg-Herrenwörth. Die Gefangenen berichten von Schlägen gegen Kopf und Oberkörper sowie Würgegriffen am Hals. Die Staatsanwaltschaft Augsburg ermittelt demnach in vier Fällen. Die Übergriffe sollen bei einer Drogenrazzia vor einem halben Jahr stattgefunden haben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.04.2025 11:00 Uhr