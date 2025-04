Skandal um JVA Gablingen weitet sich offenbar aus

Neuburg an der Donau: Gegen die Justizvollzugsanstalt Gablingen werden neue Vorwürfe erhoben. Nach Informationen des BR sollen Beamte auch Häftlinge der JVA Neuburg-Herrenwörth attackiert haben. Die Gefangenen berichten von Schlägen gegen Kopf und Oberkörper sowie Würgegriffen am Hals. Die Staatsanwaltschaft Augsburg ermittelt demnach in vier Fällen. Die Übergriffe in der Jugendstrafanstalt sollen im Zuge einer Drogenrazzia im vergangenen Oktober stattgefunden haben. Mitglieder einer Sicherungsgruppe aus Gablingen waren laut dem bayerischen Justizministerium an dem Einsatz beteiligt. Auch die damalige stellvertretende Leiterin der JVA Gablingen war demnach dabei. Ihre Rolle ist Gegenstand staatsanwaltschaftlicher Ermittlungen. Im Fall Gablingen ermittelt die Staatsanwaltschaft in rund 200 Verdachtsfällen gegen 17 Bedienstete der JVA.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.04.2025 07:00 Uhr