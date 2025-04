Sixtinische Kapelle ist ab Montag für Besucher geschlossen

Derzeit läuft im Vatikan die Vorbereitung für die Trauerfeier für den verstorbenen Papst Franziskus am Samstag. Danach konzentrieren sich die Kardinäle auf die bevorstehende Wahl eines neuen Papstes, auf das sogenannte Konklave. Deshalb wird die Sixtinische Kapelle im Vatikan von Montag an für Besucher geschlossen. In der Kapelle mit der weltbekannten Deckenmalerei von Michelangelo wird das Konklave stattfinden - wann ist noch unklar.

