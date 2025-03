Sitzung von Chinas Volkskongress beginnt

In China kommt das größte Parlament der Welt zusammen. Rund 3000 Abgeordnete, die allerdings nicht frei gewählt werden, bilden den Volkskongress: Die Sitzung in der Großen Halle des Volkes beginnt mit einem Bericht von Ministerpräsident Li Qiang - besonders wichtig sind dabei, welches Wachstum die Staatsführung erwartet und wie viel Geld sie für die Aufrüstung Chinas ausgeben will. Beobachter rechnen auch mit einer Reaktion auf die hohen Zölle, die US-Präsident Trump für Importe aus China angeordnet hat.

