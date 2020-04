Situation auf Rettungsschiff "Alan Kurdi" spitzt sich zu

Nachrichtenarchiv - 10.04.2020 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Rom: Die Lage auf dem deutschen Rettungsschiff "Alan Kurdi" spitzt sich offenbar zu. Kapitänin Bärbel Beuse erklärte laut einer Mitteilung des Betreibervereins Sea-Eye, die Besatzung benötige innerhalb von 48 Stunden dringend Lebensmittel. Außerdem sei das Rettungsschiff nicht dafür geeignet, soviele Menschen zu beherbergen. Derzeit befinden sich 150 Migranten an Bord der "Alan Kurdi". Der Sea Eye-Vorsitzende Isler sagte, es könne nicht sein, dass es angesichts der Corona-Pandemie "milliardenschwere Rettungspakete für die europäische Industrie" gebe und gleichzeitig behauptet werde, dass es für den Schutz von Migranten keine Ressourcen gibt. Das Rettungsschiff hatte die 150 Flüchtlinge am Montag vor der libyschen Küste an Bord genommen. Seitdem ist die Besatzung auf der Suche nach einem sicheren Hafen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.04.2020 15:00 Uhr