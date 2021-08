Situation am Flughafen Kabul ist angespannt

Nachrichtenarchiv - 16.08.2021 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kabul: Am Flughafen der afghanischen Hauptstadt versuchen derweil US-Streitkräfte die Evakuierungsaktionen abzusichern. Nach US-Angaben soll die Truppenstärke in den kommenden 48 Stunden auf 6000 steigen. Die Situation ist äußerst angespannt. Berichten zufolge versuchen Hunderte Afghanen das Rollfeld zu stürmen, um an Bord der Militärflugzeuge zu gelangen. Um die Menschenmenge davon abzuhalten, haben US-Soldaten Warnschüsse in die Luft abgegeben. Ein US-Vertreter betonte, die militärischen Flüge seien nur für Diplomaten, Botschaftspersonal und einheimische Ortskräfte der Botschaften gedacht.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.08.2021 08:00 Uhr