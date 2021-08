Situation am Flughafen in Kabul bleibt gefährlich

Nachrichtenarchiv - 21.08.2021 18:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kabul: Ein weiterer Bundeswehr-Flug hat am späten Nachmittag deutscher Zeit 205 Menschen aus der afghanischen Hauptstadt ausgeflogen. Der Airbus A400 M hat sich auf den Weg ins usbekische Taschkent gemacht. Zuvor war die Evakuierung inmitten chaotischer Verhältnisse am Flughafen zeitweise ins Stocken geraten. Die Bundeswehr hatte bis zum Nachmittag nur insgesamt 15 Personen ins Nachbarland Usbekistan bringen können. Das Auswärtige Amt twitterte, die Zugänge am Flughafen würden kurzfristig geöffnet und geschlossen, die Situation bleibe gefährlich und volatil.

Quelle: BR24 Nachrichten, 21.08.2021 18:45 Uhr