Sir Simon Rattle zu Besuch in Schwaben und Oberbayern

Passau: Der neue Chefdirigent des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks, Sir Simon Rattle, probt weiter mit Laienmusikern für ein gemeinsames Konzert im kommenden Sommer. Heute besucht er die Ulrichsbläser in Büchlberg in Niederbayern. Am Wochenende war Rattle bei Blasmusikgruppen in Benningen, Marktoberdorf und Eichstätt. Sie sind Teil des „Symphonischen Hoagascht" und werden im Juli ein Konzert mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks in München geben. Um die Plätze hatten sich mehr als 100 Ensembles aus ganz Bayern beworben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.10.2023 09:00 Uhr