Sir Sean Connery im Alter von 90 Jahren gestorben

London: Der britische Schauspieler Sean Connery ist tot. Connery starb im Alter von 90 Jahren. Das meldet der britische Sender BBC unter Berufung auf dessen Familie. Nachdem Connery in den 60er Jahren zunächst in der Rolle des Geheimagenten James Bond populär wurde, etablierte er sich in den 70er Jahren als Charakterdarsteller. Seine bekanntesten Rollen hatte Connery in den Filmen "Die Unbestechlichen", "Der Name der Rose" und "Verlockende Falle".

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 31.10.2020 14:00 Uhr