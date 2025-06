Sipri warnt vor atomaren Rüstungswettlauf

Stockholm: Das Friedensforschungsinstitut Sipri warnt in seinem neuen Jahrbuch vor einem so wörtlich "gefährlichen nuklearen Wettrüsten". Demnach nahm die weltweite Zahl der atomaren Sprengköpfe zuletzt zwar leicht ab. Aber die Geschwindigkeit beim Abbau der Atomwaffen sinke, während gleichzeitig eine größere Zahl an nuklearen Sprengköpfen in Einsatzbereitschaft versetzt werde. Laut Sipri befinden sich 87 Prozent der weltweiten Bestände in den USA und Russland. Nächstes Jahr läuft das letzte noch wirksame Abkommen zwischen Moskau und Washington zur Begrenzung der Atomwaffenbestände aus.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.06.2025 00:00 Uhr