Sipri meldet weltweiten Anstieg der Rüstungsausgaben

Nachrichtenarchiv - 27.04.2020 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Stockholm: Die Rüstungsausgaben sind im letzen Jahr so stark angestiegen wie seit zehn Jahren nicht: Insgesamt fast 1,8 Billionen Euro investierten die Staaten in ihre Streitkräfte, was im Vergleich zu 2018 ein Plus von 3,6 Prozent bedeutete. An der Spitze mit den größten Rüstungsetats standen die USA, China, Indien, Russland und Saudi-Arabien. Deutschland liegt auf Platz sieben und rückte damit um zwei Plätze auf. Die Bundesregierung gab im vergangenen Jahr dem Sipri-Bericht zufolge fast 46 Milliarden Euro für Rüstung aus - das war ein Anstieg um zehn Prozent und der höchste der 15 Länder, die das globale Ranking der Militärausgaben anführten.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 27.04.2020 02:00 Uhr