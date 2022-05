Sinn Fein erstmals stärkste Partei in Nordirland

Nachrichtenarchiv - 07.05.2022 22:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Belfast: Bei der Regionalwahl in Nordirland ist die irisch-nationalistische Partei Sinn Fein erstmals stärkste Kraft geworden. Das steht nach Auszählung der meisten Stimmen fest. Die bisher regierende pro-britische DUP musste schwere Verluste hinnehmen. Parteichef Donaldson erkannte den Sinn-Fein-Sieg bereits an. Deren Spitzenkandidatin O'Neill könnte damit die erste Regierungschefin in Nordirland werden, deren Partei sich für eine Abspaltung von Großbritannien einsetzt und für die Vereinigung mit der Republik Irland. Allerdings ist für eine Regierungsbildung die Kooperation der DUP notwendig - und das könnte schwierig werden: Donaldson sagte, dass die DUP dafür nicht zur Verfügung stehe, solange die britische Regierung nichts gegen das Brexit-Handelsabkommen mit der EU unternehme, das Nordirland einen Sonderstatus einräumt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.05.2022 22:15 Uhr