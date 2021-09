Sinkende Corona-Zahlen sorgen für Diskussion über sogenannten "Freedom-Day"

Nachrichtenarchiv - 18.09.2021 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Weil die Zahl der Corona-Neuinfektionen zuletzt gesunken ist, ist eine Diskussion über einen möglichen "Freedom Day" entbrannt. So forderte der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Gassen, dass ein solcher Tag, an dem alle Corona-Beschränkungen aufgehoben werden, verbindlich angekündigt werden solle. Vor diesem Termin könnten sich noch zahlreiche Menschen impfen lassen. Der SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach hält den Vorschlag für unvertretbar. Er schlug vor, Lockerungen erst dann umzusetzen, wenn 85 Prozent der erwachsenen Bevölkerung geimpft sind. Die 7-Tage-Inzidenz in Deutschland war zuletzt gesunken. Das Robert-Koch-Institut meldet aktuell einen Wert von 72. Vor einer Woche lag er noch bei 82,2.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.09.2021 18:00 Uhr