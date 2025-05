Simon Rattle wird mit Siemens-Musikpreis ausgezeichnet

München: Der britische Dirigent Sir Simon Rattle ist am Abend mit dem Ernst von Siemens Musikpreis 2025 geehrt worden. Die Auszeichnung wird verliehen "für ein Leben im Dienst der Musik", ist mit 250.00 Euro dotiert und wird auch als "Nobelpreis der Musik" bezeichnet. Die Vorsitzende des Kuratoriums der Musikstiftung, Schiel, nannte Rattle eine der wichtigsten und prägendsten Künstlerpersönlichkeiten unser Zeit. Rattle bezeichnete es als eine Ehre, in der Liste der großen Namen zu stehen, die die Stiftung vor ihm ausgezeichnet hat. Dazu zählen der Komponist Leonard Bernstein und der Dirigent Mariss Jansons, Vorgänger von Rattle am Pult des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks. Mit dem Preisgeld will der Brite ein Originalklang-Ensembles aufbauen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.05.2025 11:00 Uhr