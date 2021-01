Simon Rattle wird Chefdirigent von Symphonieorchester und Chor des BR

Das Wetter: Teils trüb oder bewölkt, teils sonnig

Das Wetter in Bayern: Tagsüber an den Alpen und in den Mittelgebirgen sonnig. Sonst eher trüb bei - sechs bis + zwei Grad. In der Nacht im Süden klar, im Norden wolkig bei Tiefstwerten um - fünf Grad. Morgen teils länger anhaltende Schneefälle, in tieferen Lagen Schneeregen oder Regen. Windig bei 1 bis 5 Grad. Am Mittwoch und Donnerstag teils Hochnebel, teils sonnig.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.01.2021 12:00 Uhr