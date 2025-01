Silvesternacht wird von Unfällen und Attacken überschattet

Berlin: Die Silvesternacht in Deutschland ist von zahlreichen schweren Unfällen mit Silvesterfeuerwerk überschattet worden. In Sachsen, Brandenburg, Hamburg und Nordrhein-Westfalen kamen insgesamt fünf Menschen ums Leben. Dutzende weitere wurden verletzt, einige von ihnen schwer. Außerdem mussten Polizei und Feuerwehren bundesweit zu einer großen Zahl an Einsätzen ausrücken. In München randalierten demnach mehrere hundert Menschen auf der Witteslbacher Brücke. Sie legten Feuer und attackierten Polizisten. Den Einsatzkräften zufolge sind die Täter dem linken Spektrum zuzuordnen. Auch in Berlin wurden Polizeikräfte attackiert, 13 Beamte wurden verletzt. Es gab mehr als 300 Festnahmen. In Kiel wurden Polizisten von etwa 80 Menschen angegriffen, als sie einen Notarzteinsatz absichern wollten. Die größte Silvesterparty stieg in der Bundeshauptstadt, wo am Brandenburger Tor zehntausende Menschen feierten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.01.2025 12:00 Uhr