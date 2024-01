Silvesternacht verlief in Deutschland ruhiger als erwartet

Berlin: In der Bundeshauptstadt sind in der Silvesternacht etwa 300 Menschen festgenommen worden. Wie die Polizei in Berlin mitteilte, waren häufig Verstöße gegen das Sprengstoffgesetz der Grund. Auch wurden wieder Einsatzkräfte und Rettungsfahrzeuge mit Feuerwerkskörpern angegriffen. Die befürchteten Ausschreitungen wie im vergangenen Jahr sind aber ausgeblieben. Ein Sprecher der Feuerwehr sagte ebenfalls, es sein ein normales Silvester ohne größere Einsätze gewesen. In Berlin gab es außerdem zum ersten Mal seit der Corona-Pandemie wieder ein großes Feuerwerk am Brandenburger Tor. Etwa 45 000 Menschen besuchten die Silvesterparty, trotz zeitweisen Regens. In Köln, wo es ja wegen einer Terrorwarnung am Kölner Dom besonders hohe Sicherheitsvorkehrungen gab, blieb die Nacht auch weitgehend friedlich. Einen schweren Zwischenfall gab es in Koblenz, dort wurde ein 18jähriger beim Zünden eines Böllers tödlich verletzt. Die Polizei ermittelt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.01.2024 07:15 Uhr