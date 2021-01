Silvesternacht verläuft wegen Corona ruhiger als üblich

Nachrichtenarchiv - 01.01.2021 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Wegen der coronabedingten Beschränkungen ist die Silvesternacht in Deutschland überwiegend ruhig verlaufen. Dennoch kam es zu einigen schweren Unfällen. Im brandenburgischen Rietz-Neuendorf kam ein 24-Jähriger ums Leben, der selbst gebaute Pyrotechnik gezündet hatte. In Schmalkalden in Thüringen wurde ein 24 Jahre alter Mann durch einen zu früh explodierenden Böller schwer verletzt. Die Feuerwehr München berichtete in der Nacht, man habe keine silvesterüblichen Verletzungen durch Böller behandelt, und es sei zu keinen Bränden durch Feuerwerkskörper gekommen. Die Polizei der Landeshauptstadt musste hingegen zu über 500 Einsätzen ausrücken. Knapp 200 hatten mit den aktuellen Ausgangsbeschränkungen zu tun, hieß es. In der Oberpfalz wurden mehrere Neujahrspartys aufgelöst.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.01.2021 08:00 Uhr