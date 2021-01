Silvesternacht verläuft wegen Corona-Auflagen ruhiger als üblich

Nachrichtenarchiv - 01.01.2021 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Jahreswechsel ist in weiten Teilen Deutschlands ruhig verlaufen. Die meisten Menschen hielten sich laut Polizei an die geltenden Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen. Dennoch gab es einige schwere Unfälle. In Brandenburg kam ein 24-Jähriger ums Leben, als er selbstgebaute Feuerwerkskörper zündete. Ein ebenfalls 24 Jahre alter Mann wurde in Thüringen durch einen zu früh explodierenden Böller schwer im Gesicht verletzt. In Bayern war die Silvesternacht insgesamt ruhiger als üblich. In München allerdings musste die Polizei zu mehr als 500 Einsätzen ausrücken. Gut jeder dritte hatte mit Verstößen gegen die Ausgangsbeschränkungen zu tun. Außerdem seien auffallend häufig Ruhestörungen gemeldet worden. In der Oberpfalz wurde die Polizei zu mehreren Silvesterpartys gerufen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.01.2021 09:00 Uhr