Silvesternacht verläuft ohne nennenswerte Störungen

Deutschland ist sehr ruhig ins neue Jahr gestartet. So bilanziert es die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf die Rettungsdienste. In Berlin kamen zwölf Personen wegen Unfällen mit Feuerwerk ins Krankenhaus. Die Polizei musste viele Menschen, die zum Brandenburger Tor gekommen waren, wieder wegschicken. Fünf Personen bekamen bis zum späten Abend Anzeigen im Zusammenhang mit Sprengstoff, Rauschgift und Corona-Auflagen; auch wurden in Berlin Schreckschusswaffen konfisziert.

Quelle: Bayern 1 Nachrichten, 01.01.2022 05:00 Uhr