Silvesternacht verläuft deutlich ruhiger als üblich

Berlin: Die Silvesternacht ist in Deutschland coronabedingt meist ruhig verlaufen. Die größte Silvesterparty am Brandenburger Tor war wegen des geltenden Lockdowns abgesagt worden. Private Feiern durften bundesweit nur in kleinem Rahmen stattfinden. Auch in Bayern führten Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen zu einem ungewöhnlichen Jahreswechsel. Dass es so ruhig werden würde, hätte man nicht gedacht, sagte ein Sprecher der Münchner Berufsfeuerwehr. Anders fiel die Bilanz der Polizei in der Landeshauptstadt aus. Die Sicherheitskräfte mussten zu über 500 Einsätzen ausrücken. Knapp 200 hatten mit den aktuellen Ausgangsbeschränkungen zu tun, hieß es. In der Oberpfalz musste die Polizei mehrere Neujahrspartys auflösen. Durch Beschwerden wegen Ruhestörung sei man dort auf Feiern mit Menschen aus vielen Haushalten und Verstöße gegen die Ausgangsbeschränkungen aufmerksam geworden, hieß es.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.01.2021 08:00 Uhr