Silvesternacht verläuft deutlich ruhiger als üblich

Nachrichtenarchiv - 01.01.2021 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Jahreswechsel ist in weiten Teilen Deutschlands ruhig verlaufen. In Berlin, wo normalerweise hunderttausende Menschen am Brandenburger Tor feiern, kam es laut Polizei nur zu wenigen Verstößen gegen die geltenden Auflagen. Auch in Bayern hielten sich die meisten Menschen an die Regeln. Dass es so ruhig werden würde, hätte man nicht gedacht, sagte ein Sprecher der Münchner Berufsfeuerwehr. Man habe keine silvesterüblichen Verletzungen durch Böller behandelt, und es sei zu keinen Bränden durch Feuerwerkskörper gekommen. Die Nürnberger Innenstadt war in der Silvesternacht "verwaist", wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Anders war die Lage in der Oberpfalz, wo die Polizei zu rund 30 Partys ausrückte und wegen Verstößen gegen die Hygiene-Auflagen mehrere Feiern auflösen musste.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.01.2021 06:00 Uhr