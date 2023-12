Silvesterfeiern unter scharfen Sicherheitsvorkehrungen in ganz Deutschland

Berlin: Unter scharfen Sicherheitsvorkehrungen wird in Deutschland am Abend Silvester gefeiert. Allein auf der Partymeile vor dem Brandenburger Tor werden bis zu 65.000 Menschen erwartet. Mehr als 4.000 Polizistinnen und Polizisten sind in Berlin im Einsatz. Aber auch in anderen Städten soll ein Großaufgebot der Polizei Krawalle wie im Vorjahr verhindern. In Köln kommt hinzu, dass Hinweise auf islamistische Anschlagsplanungen bereits seit Tagen zu strengen Polizeikontrollen am Dom führen. Bundesinnenministerin Faeser kündigte im Tagesspiegel ein hartes Durchgreifen an. Die Sicherheitsbehörden seien äußerst wachsam und hätten die Lage genau im Blick.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.12.2023 07:00 Uhr