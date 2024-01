Silvester verlief ruhiger als im letzten Jahr

Berlin: Silvester ist in Deutschland ruhiger verlaufen als letztes Jahr. In der Hauptstadt zeigte sich die Polizei zufrieden. Dennoch wurden erneut Angriffe auf Einsatzkräfte gemeldet - mit Pyrotechnik, Schreckschusswaffen und Flaschen. Insgesamt gab es in Berlin mehrere hundert Festnahmen. Bundesweit wurden drei junge Männer bei Böllerunfällen tödlich verletzt. In Eschlkam in der Oberpfalz soll ein 18-Jähriger einen Knallkörper in ein Kunststoffrohr geworfen haben, um ihn darin explodieren zu lassen. Laut Polizei explodierte der Böller, als er mit dem Kopf über dem Rohr war. Auch im rheinland-pfälzischen Koblenz starb ein 18-Jähriger beim Zünden eines Böllers. In Boxberg in Sachsen kam ein 22-jähriger beim Zünden einer verbotenen Kugelbombe ums Leben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.01.2024 20:00 Uhr