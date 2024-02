Siko endet mit Gesprächen über den Krieg in Nahost

München: Die Sicherheitskonferenz ist mit Diskussionen über den Krieg in Gaza zu Ende gegangen. Katars Ministerpärsident al-Thani äußerte die Hoffnung, dass es bald eine neue Abmachung zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas geben wird. Katar gilt dabei als wichtigster Vermittler. Bei der Sicherheitskonferenz hat al-Thani auch mit dem israelischen Präsidenten Herzog gesprochen. Konferenzleiter Heusgen bezeichnte dieses direkte Treffen als einen "Silberstreif am Horizont". Neben dem Krieg im Nahen Osten war der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine das bestimmende Thema in München. Kanzler Scholz hatte andere Länder aufgefordert, die Ukraine ebenfalls stärker zu unterstützen. Die Verteidigungsexpertin der FDP, Strack-Zimmermann, kritisierte, dass Scholz die Konferenz nicht genutzt hat, um der Ukraine die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern zuzusagen.

