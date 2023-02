Siko-Chef Heusgen verteidigt Ausladung Russlands

Nachrichtenarchiv - 17.02.2023 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Vor dem Beginn der Sicherheitskonferenz hat der Vorsitzende Heusgen Waffenlieferungen an die Ukraine verteidigt. Wenn Russland in der Ukraine nicht zurückgeschlagen werde, dann kämen die baltischen Staaten dran. Die seien Staaten der NATO. Dann sei auch Deutschland betroffen. Man verteidige auch die deutsche Freiheit, betonte Heusgen. Dass zur diesjährigen Konferenz keine Vertreter Russlands eingeladen wurden, rechtfertigte Heusgen damit, dass man keinen Raum für Verhandlungen gesehen habe. Man wolle nicht als Forum für Propaganda dienen.Die Sicherheitskonferenz beginnt am Mittag, zur Eröffnung des Treffens mit Regierungsvertretern aus fast 100 Ländern wird der ukrainische Präsident Selenskyj für eine Ansprache per Video zugeschaltet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.02.2023 11:00 Uhr