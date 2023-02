Siko-Chef fordert Aufrüstung Deutschlands

Nachrichtenarchiv - 17.02.2023 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Vor Beginn der Münchner Sicherheitskonferenz hat Verteidigungsminister Pistorius noch einmal mehr Geld für Rüstung und Militär gefordert. Bei seiner Ankunft am Tagungsort sagte der SPD-Politiker, er werde alles unternehmen, um über das Ziel von Zwei Prozent des Bruttoinlandsproduktes hinauszugehen. Die künftigen Aufgaben seien sonst nicht zu stemmen. Wörtlich sagte Pistorius: "Die Realität ist wie sie ist". Ähnlich äußerte sich der Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, Heusgen: Im BR sagte er, die Bundesrepublik müsse die Zeitenwende umsetzen und aufrüsten. Am Mittag beginnt die weltweit wichtigste Expertenkonferenz zur Sicherheitspolitik. 40 Staats- und Regierungschefs, sowie Minister und Experten aus fast hundert Ländern nehmen teil. Es ist die erste Sicherheitskonferenz seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Russland nimmt nicht an dem Treffen teil.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.02.2023 12:00 Uhr