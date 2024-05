Siemens warnt vor volkwirtschaftlichen Folgen einer Vier-Tage-Woche

München: Der Siemens-Konzern hat vor einer Umstellung auf die Vier-Tage-Woche gewarnt. Personal-Chefin Wiese begründete das in der "Süddeutschen Zeitung" vor allem mit dem Fachkräftemangel und der schnell alternden Gesellschaft. Die Diskussion über kürzere Arbeitszeiten könne man sich in Deutschland volkswirtschaftlich gar nicht leisten, sie sei deshalb "ziemlich heikel". Vielmehr müsse es darum gehen, Menschen durch lebenslanges Lernen beschäftigungsfähig zu halten und noch mehr Menschen in Arbeit zu bringen, so Wiese - idealerweise in Vollzeit. Derzeit setzt sich unter anderem die IG Metall für eine Vier-Tage-Woche ein.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.05.2024 08:00 Uhr