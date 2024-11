Siemens, Telekom und Merck melden hohe Gewinne

München: Der DAX-Konzern Siemens meldet einen Gewinn nach Steuern von neun Milliarden Euro im abgelaufenen Geschäftsjahr. Das ist der höchste Gewinn in der Unternehmensgeschichte. Dazu beigetragen hat allerdings, dass Anteile an Siemens Energy an den eigenen Pensionsfonds übertragen wurden. Auch die Deutsche Telekom kann auf gute Geschäftszahlen verweisen. Wie der Bonner Konzern mitgeteilt hat, registriere man eine erfreuliche Wachstumsdynamik auf beiden Seiten des Atlantiks. Für das Gesamtjahr rechne man mit einem Gewinn von 43 Milliarden Euro. Ebenso kommen aus der Pharmabranche gute Zahlen. So verweist das Darmstädter Unternehmen Merck auf einen 12-Prozent-Gewinnsprung im vergangenen Sommer auf 1,62 Milliarden Euro.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.11.2024 10:15 Uhr