Siemens streicht in Bayern 1.500 Jobs

Erlangen: Der Stellenabbau bei Siemens trifft bayernweit etwa 1.500 Jobs. Wie der BR aus Kreisen der IG Metall erfuhr, fallen die meisten Stellen in Erlangen, Amberg und Fürth weg. Aber auch Bad Neustadt, Nürnberg, Bayreuth und München sind demnach betroffen. Konkrete Zahlen für die einzelnen Standorte sind noch nicht bekannt. Die Beschäftigten sollen heute und morgen über den Stellenabbau informiert werden. - Der Jobabbau erfolgt in erster Linie im Automatisierungsgeschäft der Sparte "Digital Infrastructures". Außerdem fallen Arbeitsplätze in der Sparte weg, die Ladelösungen für E-Autos herstellt. Weltweit sind gut 6.000 Stellen betroffen, die Hälfte davon in Deutschland.

