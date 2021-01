Siemens schneidet in Corona-Krise besser ab als gedacht

Nachrichtenarchiv - 21.01.2021 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Der Siemens-Konzern ist gut in sein neues Geschäftsjahr gestartet. Den vorläufigen Zahlen zufolge, die Siemens am Abend veröffentlichte, entwickelten sich Umsatz und Ergebnis in den Monaten Oktober bis Dezember besser als erwartet. Dabei profitierte das Unternehmen von seinem Wachstum in China sowie von niedrigeren Kosten, beispielsweise bei Reisen und Marketing. Vor allem der Bereich "Digital Industries" übertraf die Ergebniserwartungen deutlich. Er profitierte laut Siemens von einer starken Entwicklung im Automatisierungs- und Softwaregeschäft. Endgültige Zahlen veröffentlicht Siemens zur Hauptversammlung am 3. Februar. Dann könnte auch die Prognose für das laufende Geschäftsjahr nach oben korrigiert werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.01.2021 21:00 Uhr